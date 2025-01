Athletico-PR anuncia a contratação do volante Falcão, do CRB: 'Uma oportunidade de ouro'

O Athletico-PR anunciou mais uma contratação neste domingo. O quinto reforço para a temporada na qual a missão será o retorno à elite do Brasileirão, é o volante Falcão, que estava no CRB, de Alagoas, e chega para a vaga de Christian, negociado com o Cruzeiro.

"O Athletico acertou a contratação de mais um reforço para o meio de campo. O volante Falcão, de 26 anos, vem do CRB e assinou com o Furacão até o final de 2027", anunciou o clube paranaense.

O contratado defendia as cores do CRB desde o início de 2023, onde foi titular e disputou 113 partidas, conquistando o bicampeonato estadual. Falcão também atuou pela Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B do Campeonato Brasileiro, e celebra a grande oportunidade da carreira.