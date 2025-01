Liga espanhola rejeita novamente pedido do Barcelona para registrar Olmo

A LaLiga e a Real Federação Espanhola de Futebol rejeitaram novamente neste sábado o pedido do Barcelona para registrar Dani Olmo e Pau Víctor para o resto da temporada. Ambos os jogadores só foram inscritos até ao final de 2024 e o Barcelona não cumpriu as regras de "fair play financeiro" da La Liga antes de expirar o prazo fixado para o último dia deste ano.

A Liga e a Federação informaram em comunicado conjunto que, embora o Barcelona finalmente tenha conseguido cumprir as regras do teto salarial, os jogadores não podem ser inscritos novamente após serem liberados, por descumprimento do prazo.

O técnico Hansi Flick disse, após a vitória de seu time por 4 a 0 sobre o Barbastro, da quarta divisão, pela Copa do Rei, que conversou com Olmo, que reiterou o desejo de continuar jogando no clube catalão.