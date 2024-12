Os quatro desafios do Palmeiras para fechar a contratação de Andreas Pereira

No próprio Campeonato Inglês, já houve interesse em Andreas Pereira. O Chelsea quis contratar o brasileiro após perder Conor Gallagher para o Atlético de Madrid. O técnico Maresca via jogador o Fulham como reposição, e o clube estava disposto a pagar até 35 milhões de libras (R$ 252 milhões, na época). A negociação, contudo, não evoluiu.

Palmeiras tem "planos B" em caso de insucesso na negociação por Andreas Pereira

Mesmo que o reforço do meio de campo palmeirense não seja Andreas Pereira, é de se esperar um movimento agressivo no mercado para contratar. O Palmeiras tem o sonho antigo de contar com o paraguaio Villasanti, do Grêmio. O meia tem o mesmo procurador que Gustavo Gómez.

Em entrevista ao Estadão, o presidente gremista, Alberto Guerra, já confirmou que poderia negociar o jogador até mesmo no mercado nacional, em caso de uma boa proposta. "Ninguém é inegociável no Grêmio. Vindo uma proposta boa para o que a gente quer e boa para o jogador, acaba saindo. Pelo que sei, (o Palmeiras) está em cima do Andreas Pereira, chegaram nos 20 milhões de euros, mas (Fulham) não quer liberar. Se vem (uma proposta) com valor considerável, não tem como segurar", ponderou. Entretanto, o dirigente disse ainda não haver contato oficial.

Outro interesse do Palmeiras é Matheus Pereira, do Cruzeiro. O meia foi o principal destaque da equipe mineira em 2024 e foi avaliado pela direção cruzeirense em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões). A intenção do Palmeiras, inicialmente, é tentar uma liberação por 12,5 milhões de euros (R$ 80 milhões).

Até o momento, o único reforço palmeirense oficializado é Facundo Torres, que veio do Orlando City. O clube está prestes a anunciar Paulinho, também para o ataque.