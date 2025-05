Alcaraz aguenta pressão da torcida, vence Musetti e vai à final do Masters de Roma

Carlos Alcaraz resistiu à pressão da torcida e ao bom momento do tenista da casa Lorenzo Musetti, 9º do mundo, para mostrar que segue em grande forma no saibro. Nesta sexta-feira, o número três do mundo venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), e avançou à final do Masters 1000 de Roma, na Itália. Agora ele espera por outro tenista da casa, o número 1 do mundo, Jannik Sinner, para um aguardado confronto na final.

O líder do ranking vai disputar ainda nesta sexta a outra semifinal do torneio italiano, contra o americano Tommy Paul, 12º do ranking, a partir das 15h30 (horário de Brasília). A grande final está marcada para domingo.

Em sua melhor campanha em Roma, Alcaraz disputará a final na capital italiana pela primeira vez. Trata-se da sua quarta decisão no ano, em busca do terceiro título. Já levantou os troféus do Masters de Montecarlo, também no saibro, e do ATP 500 de Roterdã, na quadra dura. Ainda na terra batida, foi vice-campeão do ATP 500 de Barcelona, quando se machucou e acabou perdendo o Masters de Madri.