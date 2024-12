Técnico perde a linha e dá cabeçada em treinador rival na Espanha; veja

O jogo entre Racing de Ferrol e Real Zaragoza, pela segunda divisão do Campeonato Espanhol, acabou em enorme confusão neste sábado. O duelo foi válido pela 21ª rodada da competição. A confusão aconteceu logo após o apito final (assista abaixo).

O Real Zaragoza venceu a partida por 1 a 0, com gol de Ager Aketxe. Após o encerramento do confronto, os treinadores David Navarro e Cristóbal Parralo se desentenderam. Na confusão, Parralo, o treinador do Racing, agrediu o rival com uma cabeçada.

A partida marcou a estreia de David Navarro no comando do Zaragoza. Depois do jogo, Parralo falou sobre o lamentável ocorrido. "Prefiro não dizer o que penso. É muito recente. Tive uma sensação que não sentia há muitos anos e prefiro não falar do que aconteceu. Não é um exemplo bom para o futebol, mas o que aconteceu foi terrível. Não quero falar disso. Não estou orgulhoso. Muitas vezes tem coisas que não são justificáveis", afirmou o treinador do Racing de Ferrol.