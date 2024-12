No Mirassol, Paulinho sonha com seleção e quer ser dirigente do Corinthians no futuro

"Saio do Corinthians de cabeça erguida. Dei o meu máximo pelo clube, dei minha vida por seis ou sete anos. Construí um legado e desejo sorte para eles. Tenho vários momentos especiais, como o gol do Corinthians na Libertadores. O Corinthians me deixou fazer parte de algo grande para o clube e para a torcida", completou.

O Corinthians não é a única meta de Paulinho, que afirmou querer trabalhar em alguma seleção para que possa participar de mais uma Copa do Mundo. Como jogador, tem duas no currículo (2014 e 2018). Ele também indicou querer dirigir um clube que disputa a Liga dos Campeões, dando a entender que quer ter uma trajetória semelhante a de Edu Gaspar, que trabalhou no Arsenal e também no Brasil, com Tite.

O início da carreira de Paulinho, no entanto, será no Mirassol. Ele vem fazendo parte da montagem do elenco do time paulista para 2025. A primeira cartada foi ajudar na escolha do novo treinador após a saída de Mozart para o Coritiba. Eduardo Barroca, ex-Botafogo, foi o escolhido.