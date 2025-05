Corinthians x América de Cali-COL: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Na noite desta terça-feira, o Corinthians recebe o América de Cali, da Colômbia, em compromisso válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

As duas equipes fazem campanhas parecidas no Grupo C da Sul-Americana. O Corinthians é o terceiro colocado, com quatro pontos conquistados - soma uma vitória, um empate e uma derrota. Já o América de Cali ocupa a vice-liderança da chave, com um triunfo e dois empates, totalizando cinco pontos.

O Corinthians de Dorival Júnior chega embalado para o duelo. O Timão vem de duas vitórias consecutivas: a primeira contra o Novorizontino por 1 a 0, fora de casa, pela Copa do Brasil; e a segunda contra o Internacional por 4 a 2, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.