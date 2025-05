Carabobo x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

"Como projeto normalmente dois jogos de uma vez, já temos em mente o que podemos produzir nesta partida. O importante é que estejam todos bem fisicamente e que consigamos aproveitar melhor as oportunidades de gol que aparecerem", afirmou o português.

Para este jogo, a principal dúvida do Botafogo está no setor de criação, já que Savarino é desfalque certo. Com o baixo rendimento, dificilmente Patrick de Paula será mantido na posição. Assim, Jeffinho deve ganhar a vaga, atuando mais recuado.

Pelo lado do Carabobo, o técnico Diego Merino não se ilude com o atual momento do Botafogo, que vem de uma derrota por 1 a 0 para o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.