Alianza Lima x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pela Libertadores

Nesta terça-feira, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo visita o Alianza Lima, no Estádio Alejandro Villanueva, às 19h (de Brasília).

O São Paulo conquistou o sexto empate em sete rodadas no Campeonato Brasileiro na última sexta-feira, após ficar no 0 a 0 diante do Fortaleza, no Morumbis. O Tricolor ocupa a 10ª posição, com nove pontos conquistados.

Já pela Copa Libertadores, a equipe do técnico Luis Zubeldía lidera o grupo D, com sete pontos somados. No último compromisso pela competição continental, o São Paulo bateu o Libertad por 2 a 0, no dia 23 de abril, no Estádio Tigo La Huerta.