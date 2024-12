Garro revela como Corinthians é visto na Argentina: 'Muito conhecido pela paixão

"Creio que o Corinthians e os torcedores se sentiram representados pela minha maneira de viver o futebol. Para mim, o futebol é o esporte mais lindo do mundo, e trato de viver com essa paixão, essa energia. E as pessoas do Corinthians têm uma energia incrível. Creio que juntos fizemos uma boa equipe", complementou.

Garro ainda lembrou de um compatriota que fez muito sucesso com a camisa do Corinthians. O argentino Carlos Tevez foi admirado por torcedores quando defendeu o clube paulista. "É um orgulho estar em um lugar onde ele esteve, no mesmo clube, poder representar a 10 como ele fez", elogiou.