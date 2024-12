Bochum fará protesto contra Union Berlin após goleiro ser atingido por isqueiro na cabeça

Com três minutos para o fim dos acréscimos apontados pelo árbitro, as equipe decidiram deixar o tempo passar após o reinício do confronto. Os jogadores passearam com a bola pelo campo, caminharam e conversaram com os adversários enquanto aguardavam o fim da partida. O técnico do Bochum, Dieter Hecking, disse que houve um "pacto de não agressão". Como o Bochum já havia usado as três janelas de substituições, não foi possível colocar outro goleiro como substituto de Drewes.

O diretor executivo do Union Berlim, Horst Heldt, disse que o incidente foi resultado de um ato isolado de um indivíduo. "É simplesmente inaceitável", afirmou o Philipp Hofmann, atacante do Bochum.