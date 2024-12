Com ajuda de Messi, MLS aumenta patrocínios em 13% neste ano

Lionel Messi desembarcou na principal liga de futebol dos Estados Unidos em 2023. Mas seu impacto continua se prolongando. Nesta temporada, a presença do craque argentino ajudou a elevar a receita da MLS com patrocinadores em 13%, de acordo com estudo da SponsorUnited, divulgado nesta semana. As cifras alcançaram US$ 665 milhões (cerca de R$ 4 bilhões). Foram analisadas 1.800 marcas e 2.500 negócios entre fevereiro e outubro deste ano, e as novas parcerias na competição foram de 18%.

Os números só ficam abaixo da NHL, a liga de hóquei no gelo, dentro da América do Norte, com receitas estimadas de US$ 750 milhões (R$ 4,5 bilhões) nesta temporada. Se continuar com esse crescimento, será a primeira vez que uma outra competição passe a frente daquela que é considerada uma das principais ligas dos Estados Unidos, ao lado da National Football League (NFL), Major League Baseball (MLB) e a National Basketball Association (NBA).

"É um atleta capaz de atrair os olhares do mundo inteiro para si em razão da carreira vitoriosa que construiu ao longo dos anos e pelo que representa fora de campo também. Os amantes do futebol influenciados pelo Messi continuarão a consumir tudo o que gira em torno dele, sendo de forma natural uma excelente oportunidade de popularização para a competição em nível mundial, sem falar na possibilidade da construção de um legado a curto e médio prazo tanto para ele quanto para a MLS", explica Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.