Corinthians não contabilizou R$ 4,9 milhões em peças da Nike; clube nega

Independentemente se o uso era para o futebol profissional, institucional, cortesia ou mesmo patrocinadores, eram controladas as informações das quantidades que saíam e para onde estavam indo cada item. Quando foi definido pela transferência do estoque físico e fiscal para o CT, o clube parou de lançar as notas no sistema, e se perderam todas as informações e históricos sobre a utilização dos uniformes.

Marcelo Munhoes, ex-chefe de TI do Corinthians, ao UOL

Alerta de antiga consultoria

Em agosto de 2024, o Corinthians se reuniu com a Ernst & Young para debater questões relacionadas à logística e estocagem de materiais esportivos. O encontro com a representante da empresa de consultoria, que prestava serviços à época, aconteceu no CT.

À época, a EY demonstrou preocupação com a descentralização do estoque, que era todo feito no Parque São Jorge e passou a ser distribuído também no CT. Até o mês de agosto, a instalação do sistema Protheus ainda não havia sido solicitada para o centro de treinamento.

A solução encontrada pelo almoxarifado do CT foi enviar todas as notas fiscais por e-mail ao ex-diretor administrativo, Marcelo Mariano. Como consequência, cerca de R$ 3,5 milhões em notas fiscais da Nike ainda não foram lançadas no sistema até aquele momento. Procurado, Marcelo não quis comentar o caso.

De acordo com o e-mail, a solicitação para que as peças fossem entregues no CT partiu de Caio do Valle, assessor da diretoria, que é citado como "responsável pelo estoque do CT" e alegava atrasos nas entregas da Nike para o departamento de futebol. Caio nega que tenha exercido essa função em qualquer momento.