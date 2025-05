Estêvão vive 'saideira' para fazer ataque de R$ 730 mi marcar em clássicos

O camisa 41, porém, não é o único a tentar colocar um ponto final em um jejum, já que os principais nomes do ataque alviverde ainda não decidiram confrontos contra os rivais paulistas nesta temporada.

Vitor Roque, Paulinho, Facundo Torres e Flaco López não marcaram contra Corinthians, São Paulo e Santos em 2025. O único atacante a balançar as redes foi o jovem Thalys, que ganhou espaço no início do Campeonato Paulista e deixou o dele contra o Santos.

O camisa 9 alviverde foi quem chegou mais perto, mas teve o gol contra o Corinthians anulado por impedimento. Em jogo pelo Brasileirão, Roque anotou o terceiro do Palmeiras, mas o VAR apontou impedimento de Gustavo Gómez no início da jogada.

O quinteto, com valor de mercado de aproximadamente R$ 732,1 milhões, estará à disposição de Abel para o clássico. A partida deste domingo será na Arena Barueri, às 17h30 (de Brasília).

De acordo com o Transfermark, os valores dos atacantes são: