Brasileirão: Vasco vence Cuiabá em tarde de recorde para Vegetti

Com a vitória, os cariocas foram a 50 pontos e terminam o Campeonato Brasileiro na 10ª colocação da tabela, com vaga garantida na Copa Sul-Americana. Além disso, o Vasco manteve o tabu contra o time mato-grossense. Agora, em seis jogos, o time de São Januário tem quatro vitórias e mais dois empates no duelo com o Cuiabá, lanterna do campeonato, com 30 pontos.

O jogo

O duelo na capital mato-grossense começou com um susto para o torcedor vascaíno. Logo aos quatro minutos, Max recebeu cruzamento na área e mandou na trave. Em sequência, a bola bateu em Léo Jardim e sobrou na medida para Derik Lacerda, que livre de marcação, de frente para o gol, mandou na trave, perdendo uma chance incrível para o time da casa.

Porém, o cenário mudou aos 16. Coutinho lançou na área para Puma Rodríguez, que tocou de primeira para Vegetti, também de primeira, fuzilar para o fundo das redes. Entretanto, a alegria do time carioca durou pouco. Aos 32, Derik Lacerda recebeu em profundidade, parou em Léo Jardim, mas no rebote, mandou para o gol, e igualou o marcador.

Mesmo com o gol sofrido, o Vasco não desanimou, mantendo a pressão fora de casa. E a estratégia surtiu efeito. Aos 42, Matheus Carvalho conduziu pela esquerda e deu um lançamento na medida para Vegetti, que sozinho, conduziu e tocou na saída de Pasinato, levando o time carioca em vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco seguiu melhor na partida e teve um novo ânimo com a entrada de Payet e Paulinho. O volante brasileiro, que retornou aos gramados na última rodada após nove meses, chegou a balançar as redes aos 28, mas o gol acabou anulado por impedimento. Aos 49, Paulinho teve mais uma chance de fazer seu primeiro gol com a camisa do Vasco após 367 dias, em lindo passe de Payet, mas parou em Pasinato, que fez boa defesa. Assim, os cariocas seguraram o resultado até o fim e garantiram a vitória.