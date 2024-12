Corinthians busca ampliação de recorde no Brasileiro contra o Grêmio após ano turbulento

"Se tivesse mais dez rodadas…" Poucos torcedores no País estão tão empolgados quanto os do Corinthians. Depois de um ano para lá de turbulento nos bastidores, com direito à investigação da Polícia Civil por causa de 'laranja' e pedido de impeachment do presidente Augusto Melo, os corintianos viram a equipe se blindar dos problemas extracampo e emplacar a maior sequência de vitórias do clube na história do Brasileirão. Neste domingo, às 16h, o Corinthians dá adeus à temporada diante do Grêmio, em Porto Alegre.

O Corinthians acumula incríveis oito vitórias consecutivas no Brasileirão. O triunfo por 3 a 0 diante do Bahia, na Neo Química Arena, fez a equipe superar a sequência vitoriosa de sete partidas das campanhas de 1999 e 2011, quando o time do Parque São Jorge se sagrou campeão nacional. Após frequentar a zona de rebaixamento por 22 rodadas, os comandados de Ramón Díaz garantiram vaga na fase prévia da Libertadores com uma partida de antecipação.

Apesar de já estar com a vida resolvida, a partida é especial para Yuri Alberto. O atacante busca a artilharia isolada do Brasileirão. Ele divide a ponta com Alerrando, do Vitória, ambos com 14 gols. O camisa 9 alvinegro também busca se tornar o jogador que mais vezes balançou as redes em 2024. São 30 até o momento, empatado com Pedro, do Flamengo. Ele ainda não sabe se fica no Corinthians para o próximo ano.