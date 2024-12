'Pau no c* da mídia': Por que frase virou slogan em retomada do Corinthians

Frase não é unanimidade entre jogadores

O discurso contra a mídia não é unanimidade no elenco alvinegro. Em zona mista, após a polêmica faixa exibida na vitória sobre o Bahia, alguns jogadores minimizaram o peso das críticas da imprensa.

Acredito que as pessoas falam o que pensam. Acredito que somente trabalhar, trabalhar quieto, às vezes vem críticas, mas é desnecessário rebater. Óbvio, o sonho de todo atleta aqui no Brasil é buscar uma seleção brasileira, trabalhar dobrado para, quem sabe um dia, realizar esse sonho. Mas de repente as críticas acontecem, como eu venho dizendo, tem que ter cabeça boa, paciência. Como eu disse, as pessoas falam o que acham que está certo, as pessoas falam o que pensam.

Matheus Bidu, lateral-esquerdo do Corinthians

Não me coloquem nessa daí, não. Pergunta para o Cacá, foi ele que carregou essa bandeira. Eu prefiro me ausentar dessa pergunta, até porque não cabe a resposta. Foi ele [Cacá] quem carregou a bandeira.

André Ramalho, zagueiro do Corinthians