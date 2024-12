Z4, vaga na Libertadores, título... O que ainda está em jogo no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro termina neste domingo (8), e seis dos dez jogos programados têm caráter decisivo, todos às 16h (de Brasília). As brigas vão desde a coroação do título até a luta para escapar do rebaixamento.

A briga pelo título

Botafogo e Palmeiras estão no páreo pela taça. Os cariocas levam vantagem e precisam apenas empatar contra o São Paulo, que não sairá da 6ª posição independentemente do que aconteça no Nilton Santos. O alviverde, por outro lado, só será campeão se derrotar o Fluminense em casa e contar com a vitória de um de seus maiores rivais.