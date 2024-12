Botafogo encara o despreocupado São Paulo para dar o troco no Palmeiras e ser campeão

O São Paulo tem vaga garantida na Libertadores e, com seus 59 pontos, não pode mais sair da sexta colocação. Joga a última rodada do Brasileirão, portanto, sem maiores pretensões, mas está involuntariamente envolvido na briga pelo título brasileiro. No Engenhão, a partir das 16 horas deste domingo, encara o Botafogo, que precisa de um empate para voltar a ser campeão brasileiro, 29 anos depois da última vez em que ergueu a taça nacional, em 1995.

O único time que pode impedir o fim do jejum botafoguense é o Palmeiras, que tem 73 pontos contra 76 do time carioca. Existe apenas um cenário para que os palmeirenses sejam campeões: vencer o Fluminense no Allianz Parque e contar com uma vitória do rival do Morumbi sobre o Botafogo. Neste caso, superaria os adversários na briga pelo título pelo número de vitórias, neste momento empatado em 22 a 22.

Se o Palmeiras vencer o campeonato, será tricampeão brasileiro de forma consecutiva, feito ostentado apenas pelo São Paulo, campeão em 2006, 2007 e 2008. O que há em jogo na última rodada, isto posto, é a continuação de uma dinastia ou o fim de uma espera de três décadas.

O São Paulo, que pode viver o aborrecimento de ajudar um rival a ser campeão, chega ao Engenhão sem vencer há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas. Mas a equipe que vai a campo tende a ser bastante diferente da que jogou nessa série infortunada, já que jogadores o técnico Luís Zubeldía deve optar por um time misto, sem nomes como Lucas, Alisson e Luiz Gustavo.

A preocupação do treinador é permitir que os jogadores descansem antes de uma temporada que vai começar mais cedo, com o Paulistão em 15 de janeiro por causa da disputa do novo Mundial de Clubes, de 15 junho a 13 de julho.

"Na dúvida, prefiro ser um pouco mais conservador, porque não quero que saiam lesionados. Depois, eu perco o monitoramento dos jogadores, e talvez eles voltem no dia 8 de janeiro com incômodos, e já começamos mal o ano de 2025. E não nos sobra nada, não nos sobra nada. Por isso, quero que terminem bem o ano", disse o treinador depois da derrota por 2 a 1 para o Juventude.

Frente ao despreocupado e remendado São Paulo, o Botafogo deve levar ao gramado toda a leveza de um time que acaba de ser campeão da Libertadores. O 3 a 1 sobre o Atlético-MG, em Buenos Aires, há uma semana, tirou todo o peso das costas da equipe carioca, que ainda convivia com resquícios de desconfiança por causa do Brasileirão perdido para o Palmeiras nas última rodadas em 2024.

A chance de perder o título para o mesmo rival está viva, mas ter erguido a taça considerada a mais importante pelos clubes do País diminui muito a pressão. E precisar apenas de um empate, contra um time já sem objetivos, aumenta consideravelmente o otimismo, mas a cautela é mantida.

"Não podemos nesta altura baixar a guarda, sabemos que o Abel e o Palmeiras têm feito uma temporada extraordinária. Isso faz com que o Brasileirão tenha um valor acrescido. Não tem sido nada fácil, tem sido uma luta constante. Desta forma, podemos valorizar ainda mais o trabalho que temos feito. E esperar que possamos coroar em casa, no Nilton Santos, esse título que tanto ambicionamos", disse o treinador Artur Jorge.

Para buscar a taça do Brasileirão, o técnico português não conta com o lateral-direito Vitinho, que lesionou o joelho esquerdo na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, e com o zagueiro Barboza, suspenso. Mateo Ponte e Lucas Halter devem começar jogando. Já o goleiro John está liberado para jogar após cumprir suspensão e volta ao time no lugar de Gatito Fernández.

Seja campeão ou não, o Botafogo não entra de férias ao fim do Brasileirão. Resta ainda a disputa da Copa Intercontinental, novo nome do torneio que até o ano passado era chamado de Mundial de Clubes. A Fifa criou um novo Mundial, que será disputado a cada quatro anos, com formato parecido ao da Copa do Mundo de seleções.A primeira edição é em 2025, e os botafoguenses estão na disputa por terem vencido a Libertadores.

A equipe carioca estreia no Intercontinental na quarta-feira, dia 11, quando enfrenta o Pachuca, no estádio 974, em Doha, no Catar. Se passar, disputa o título em duelo com o Real Madrid, que entra direto na final.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SÃO PAULO

BOTAFOGO - Jhon; Mateo Ponte, Adryelson, Lucas Halter e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Luiz Henrique, Thiago Almada e Igor Jesus.

SÃO PAULO - Rafael; Moreira, Arboleda, Sabino e Patryck; Santiago Longo, Marcos Antônio e Luciano; William Gomes, André Silva e Erick. Técnico: Luis Zubeldía. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa-RS).

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Engenhão, no Rio.