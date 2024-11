Messi exalta Barcelona e destaca: 'Este time é espetacular e não me surpreende'

A liderança isolada no Campeonato Espanhol e o futebol apresentado pelo Barcelona nestes primeiros meses de temporada vêm agradando um ilustre jogador que fez história no clube. Atualmente defendendo o Inter Miami, nos Estados Unidos, Lionel Messi continua atento a tudo que se passa no clube catalão.

O elogio do jogador argentino tem o foco principal nos novos talentos. Em entrevista à TV3, da Catalunha, o craque de 37 anos comentou sobre a evolução que o treinador alemão Hansi Flick vem implementando no time principal.

"É um grande orgulho ver como a equipe está representada neste momento. Este Barça é espetacular e não me surpreende. É muito bom ver como os jovens estão respondendo à confiança que está sendo dada", comentou.