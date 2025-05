Wild supera o quali e jogará a chave principal do Masters 1000 de Roma

Thiago Wild estará na chave principal do Masters 1000 de Roma. Nesta terça-feira, o brasileiro garantiu a sua classificação ao avançar na última etapa do qualificatório do torneio italiano.

Diante do holandês Jesper de Jong, responsável pela eliminação de João Fonseca em Estoril na semana passada, Thiago Wild obteve uma vitória difícil. Em dois sets equilibrados, o brasileiro ganhou por 7/6(5) e 6/4.