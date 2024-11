Rômulo quer Palmeiras determinado como visitante para se manter na cola do líder

A vitória como visitante sobre o Bahia nesta quarta-feira fez o Palmeiras se aproximar ainda mais do líder Botafogo na classificação do Campeonato Brasileiro. Nesta rodada do fim de semana, a tabela reserva mais uma vez um jogo fora de casa para a equipe paulista. Para o meio-campista Rômulo, a desvantagem do fator campo vai ter de ser superada mais uma vez se o time quiser se manter vivo na luta pelo título nacional.

Com 67 pontos, dois a menos que o rival carioca, os comandados de Abel Ferreira terão pela frente o Atlético-GO no estádio Antonio Accioly. Nem o fato de encarar o lanterna da competição tira o foco do atleta palmeirense.

"Sabemos da sequência de jogos que vem pela frente. Agora será mais uma partida fora de casa e não vai ser fácil. Precisamos colocar em prática tudo o que a gente tem que fazer e vamos trabalhar esses dias para fazer uma grande exibição", completou Rômulo.