Vasco segue preparação para clássico contra o Flamengo pelo Brasileiro

Para a partida, o zagueiro Maurício Lemos deve ser desfalque. O atleta se recupera de uma fratura na costela. Assim, o treinador pode seguir com a dupla de zaga formada por João Victor e Lucas Freitas.

Por outro lado, Coutinho, que nem viajou com a delegação para o duelo contra o Ceará, por conta de desgaste físico, pode retornar ao time. O atleta apareceu treinando normalmente nesta quinta.

O Vasco duela com o Flamengo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O Cruzmaltino se encontra em sétimo lugar, com seis pontos.