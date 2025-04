Praia Clube supera Bauru e se classifica às semifinais da Superliga masculina de vôlei

Nesta quinta-feira, em confronto pelas quartas de finais da Superliga masculina de vôlei, o Praia Clube visitou o SESI Bauru na Arena Paulo Skaf, venceu por 3 sets a 1 (41/39, 25/12, 27/25 e 25/22) e se classificou para as semifinais da competição.

Com o resultado, o Praia Clube ganhou a terceira e decisiva partida da melhor de três e carimbou seu passaporte para as semifinais do torneio, onde enfrentará o Cruzeiro, que eliminou o Guarulhos. Por outro lado, com a derrota, o Bauru se despediu do torneio.

O primeiro embate entre ambas as equipes ocorre na próxima segunda-feira, às 18h (de Brasília), em Contagem, Minas Gerais.