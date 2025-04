Com dois de Kaio Jorge, Cruzeiro bate Bahia pelo Brasileiro e volta a vencer após quatro partidas

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro recebeu o Bahia no Mineirão, venceu por 3 a 0 e voltou a triunfar após quatro partidas. Lucas Romero e Kaio Jorge (2) balançaram as redes para a equipe mineira.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos sete pontos, agora na quinta colocação, e voltou a vencer após quatro partidas (três derrotas e um empate), duas pelo Brasileiro e duas pela Copa Sul-Americana. Do outro lado, com a derrota, o Bahia permaneceu com três somados, na 18ª posição.

O Cruzeiro retorna aos gramados neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi-Chedid. Na segunda, às 20h, o Bahia recebe o Ceará, na Arena Fonte Nova. Ambos os duelos serão válidos pela quinta rodada do Brasileirão.