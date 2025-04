Balotelli? Quem o São Paulo pode buscar no mercado para substituir Calleri

O São Paulo, mesmo em um plano de redução de dívidas, deve buscar um substituto para Calleri no mercado? Paulo Massini e Renato Maurício Prado discutiram o tema no Fim de Papo.

Jonathan Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e pode não jogar mais em 2025. Ele passará por uma cirurgia na próxima semana.

Massini: São Paulo tem dificuldades financeiras