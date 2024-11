Yuri Alberto de saída? Ramón fica? Augusto Melo e Fabinho Soldado respondem

Para ter o melhor cenário possível, não é descartada a possibilidade de ir à Libertadores, com as vagas pelo Brasileirão ampliadas por causa do título do Flamengo na Copa do Brasil e as chances de Cruzeiro e Botafogo, na Sul-Americana e Libertadores, respectivamente. Entretanto, o foco é tido como "de degrau em degrau".

No sorteio do Paulistão, o Corinthians ficou no Grupo A, junto de Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP. São quatro grupos, em que os integrantes de um jogam contra os dos outros três. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. Essa fase, assim como as semifinais, serão em jogo único. Já a final tem duas partidas, nos dias 16 e 26 de março.