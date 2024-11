Corinthians nas cabeças e Z4 diferente agitam tabela das últimas 10 rodadas

O Corinthians é o último integrante desse G4 imaginário — empatado com o São Paulo, mas à frente nos critérios de desempate. Com Ramón Díaz, o clube do Parque São Jorge fez 19 pontos nos últimos compromissos e se reergueu na competição. Na tabela que vale, pegou o elevador e está em décimo, cada vez mais longe do risco do rebaixamento. Agora pensa até em Libertadores.

O Flamengo fica em sétimo, enquanto Cruzeiro e Atlético-MG despencaram. O Rubro-negro conquistou 16 pontos, mas tem um jogo a menos que os demais e pode subir. Já a dupla mineira está na parte de baixo: a Raposa só fez nove pontos, e o Galo, oito, com uma partida a menos também. Apesar da má campanha recente, os dois rivais não correm perigo na tabela real.

O Z4 das últimas 10 rodadas tem dois integrantes que estão na berlinda na classificação completa: Athletico-PR e Bragantino. O Furacão só tem cinco pontos neste recorte e é o lanterna, acompanhado de perto por Criciúma (6), Bragantino (8) e Juventude (8). Últimos colocados na tabela que vale, Cuiabá e Atlético-GO têm campanhas melhores nos jogos recentes em busca da salvação.

Classificação do Brasileiro nas últimas 10 rodadas

Inter: 28 pontos em 30 disputados Palmeiras: 23 Botafogo: 22 Corinthians: 19 São Paulo: 19 Fortaleza: 18 Flamengo: 16* Vitória: 16 Grêmio: 15 Fluminense: 13 Vasco: 12 Atlético-GO: 11 Cuiabá: 10 Cruzeiro: 9 Atlético-MG: 8 Bahia: 8 Juventude: 8 Bragantino: 8 Criciúma: 6 Athletico-PR: 5

Tabela real do Brasileirão