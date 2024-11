CBF e clubes não enxergam a solução mais simples: Estaduais no fim do ano

A CBF anunciou ontem que os Estaduais vão começar em 12 de janeiro, o Brasileirão em março, aí ele para por causa do Super Mundial de Clubes da Fifa, entre junho e julho e com a participação de quatro clubes daqui, para depois ser retomado. Ou seja, um mês sem futebol no meio do ano, mesmo que talvez só um time brasileiro passe, por exemplo, para as quartas do Mundial. Teremos uma insanidade de jogos importantes encavalados nos meses de abril, maio e junho, com Brasileiro e fase inicial da Libertadores, depois outra insanidade em fim de julho, agosto e setembro, novamente com o principal campeonato do país prejudicado pelo excesso de partidas e dezenas de clubes envolvidos nos mata-matas de Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E aí o que acontece na sequência? Longos períodos sem jogos com as Datas Fifa de setembro, outubro e novembro. É uma estupidez completa.

A solução, repito, é começar o Brasileirão no fim de janeiro, após um mês completo de pré-temporada. O Brasileiro e as séries B, C e D podem tranquilamente transcorrer durante fevereiro, março, abril, maio e junho, com a paralisação para somente uma Data Fifa (março). Ele seria intercalado com jogos da fase inicial da Libertadores e da Sul-Americana, fases que os clubes podem negociar melhor, poupar jogadores com inteligência e não por pura necessidade e esgarçamento.

Aï sim, já com o primeiro turno encerrado e umas 25 rodadas disputadas, o campeonato ficaria interrompido por três semanas em junho para a Data Fifa daquele mês e o Mundial de Clubes. Mas não precisa parar durante todo o Mundial. Nada indica que haverá brasileiros nas quartas, semi e final do torneio. E, se houver, OK, que este ou aquele time tenha dois ou três jogos adiados no Brasileiro. Mas o torneio poderia tranquilamente ser retomado no início de julho com o restante do segundo turno e ser encerrado no meio de setembro.

Outra coisa que pode ser feita durante o Mundial de Clubes da Fifa é a realização das três fases iniciais da Copa do Brasil. E as fases decisivas da Copa do Brasil poderiam ficar para outubro e novembro, esta época do ano em que pouquíssimos clubes estão envolvidos em finais continentais. A final da Copa do Brasil pode ser o último grande jogo do ano, em dezembro.

E os Campeonatos Estaduais começariam justamente na Data Fifa de setembro. Este é o grande detalhe: os Estaduais não precisam parar nos longos períodos de Datas Fifa de setembro, outubro e novembro. São torneios secundários, em que os clubes grandes seriam menos afetados por terem jogadores convocados e as TVs podem tranquilamente ocupar suas grades.

Os clubes que estiverem envolvidos em final de Libertadores ou jogos grandes da Copa do Brasil poderiam poupar jogadores justamente nos Estaduais, e não na reta final do Brasileirão (que já terá acabado). E os clubes que não estiverem nestes mata-matas nacionais e internacionais podem, aí sim, jogar os Estaduais com força máxima. Tem mais: muitos clubes não estarão envolvidos nas fases finais dos Estaduais, o que lhes permitiria também adiantar as férias e pré-temporada (do ano seguinte). Ao contrário do que acontece hoje, quando um time que fica fora de uma semifinal de Estadual, por exemplo, fica com duas semanas inteiras no meio do calendário sem ter nada para fazer.