Cavaliers vencem a 12ª seguida e mantêm série invicta na NBA; Thunder lidera Oeste

O Cleveland Cavaliers continua imbatível neste início de temporada na NBA. Na noite desta segunda-feira, a equipe visitou o Chicago Bulls e faturou sua 12ª vitória em 12 jogos, desta vez pelo placar de 119 a 113. Os Cavaliers se tornaram apenas a oitava equipe da história a emplacar uma série invicta de 12 confrontos no começo da competição.

Como vem se tornando rotina, Donovan Mitchell liderou os visitantes, com direito a uma bandeja de 360º. No total, anotou 36 pontos, sua melhor performance na temporada até agora. Evan Mobley também foi decisivo, com um "double-double" de 15 pontos e 11 rebotes. E Darius Garland registrou 17 pontos. Foi a 11ª vez na temporada que o time de Cleveland marcou ao menos 110 pontos.

Pelo lado dos Bulls, Zach LaVine anotou 26 pontos. Coby White e Nicola Vucevic marcaram 20 pontos cada. O time de Chicago sofreu a quinta derrota nos últimos seis jogos. É apenas o nono colocado da Conferência Leste, com quatro triunfos e sete revezes no total. Já os Cavaliers lideram com folga a tabela, dono da melhor campanha da competição até agora.