Alcaraz e Sinner caem em lados opostos no sorteio do ATP Finals, em Turim

Grandes rivais na temporada e apontados entre os principais nomes da atualidade do tênis, o italiano Jannik Sinner, líder do ranking, e o espanhol Carlos Alcaraz, atualmente no terceiro posto, caíram em lados opostos no sorteio dos grupos do ATP Finals, deixando aberta a possibilidade de se encontrarem somente em uma decisão. A grande ausência é do sérvio Novak Djokovic, fora por lesão.

O sorteio realizado em Turim deixou Sinner, em tese, na chave menos complicada. Em busca de seu primeiro título jogando em casa, o anfitrião terá pela frente no Grupo Ilie Nastase o russo Daniil Medvedev (4º do mundo), o norte-americano Taylor Fritz (6º) e o australiano Alex de Minaur (8º).

Já Alcaraz enfrentará o embalado alemão Alexander Zverev, campeão do Masters 1000 de Paris no domingo e que o ultrapassou no ranking justamente por causa da bela campanha na França, o norueguês Cásper Ruud (5º) e o russo Andrey Rublev (7º) no Grupo John Newcombe.

A competição vai de domingo ao dia 17, com todos se enfrentando no grupo e os dois melhores avançando às semifinais. Os primeiros encaram os segundos da outra chave buscando a vaga na grande decisão do piso duro do Palastport Olímpico, em Turim.

A abertura do Finals terá Daniil Medvedev x Taylor Fritz (10 horas de Brasília) no domingo. Logo depois, será a vez de Jannik Sinner encarar Alex de Minaur. O primeiro jogo de Alcaraz ocorre na segunda-feira, diante de Casper Ruud, enquanto Alexander Zverev abre sua participação contra Andrey Rublev.