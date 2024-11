Botafogo-SP vence Brusque no final do jogo e respira contra o rebaixamento na Série B

O Botafogo-SP deu um importante passo para se salvar do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, no fechamento da 35ª rodada. Com um gol nos acréscimos, marcado por Patrick Brey, venceu um duelo direto contra o Brusque, por 1 a 0, fora de casa, no Estádio Augusto Bauer.

Com esta vitória fora de casa, o Botafogo-SP chegou aos 42 pontos e abriu quatro da zona de rebaixamento, restando nove em disputa nesta reta final. Já o Brusque está em situação cada vez mais dramática. Com apenas 33 pontos, está estacionado na vice-lanterna e seis atrás do CRB, que é o primeiro time fora do Z-4, e tem 39.

O primeiro tempo começou bastante equilibrado, com o Brusque fazendo jus ao fator casa e tendo mais posse de bola, enquanto o Botafogo-SP tentava se arriscar em contra-ataques. Nos minutos finais, a intensidade da partida voltou a cair e as chances de gols continuaram escassas.

Na volta para o segundo tempo, o time paulista retornou com outro intuito e foi para cima e levou perigo logo aos quatro minutos. Gustavo Bochecha recebeu dentro da área e bateu firme, mas Georgemy fez bela defesa.

O Brusque melhorou e criou sua melhor chances após boa trama, aos 41 minutos, mas Dentinho, de frente para o gol, pegou mal na bola e isolou. O Botafogo-SP, por sua vez, conseguiu sair com a vitória com um gol no contra-ataque, já nos acréscimos. Aos 47, Patrick Brey tabelou com Alex Sandro, invadiu a área e bateu na saída de Georgemy.

Os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da 36ª rodada da Série B. Na segunda-feira, o Brusque visita o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém (PA), às 21h. Já na terça-feira (dia 12), o Botafogo-SP encara o Ceará, em casa, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 0 X 1 BOTAFOGO-SP

BRUSQUE - Georgemy; Lorran (Cristovam), Ianson, Wallace e Luiz Henrique (Jhan Torres); Madison (Marcos Serrato), Paulinho (Guilherme Queiroz), Diego Mathias (Keké) e Augustín González; Dentinho e Rodrigo Pollero. Técnico: Marcelo Cabo.

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Raphael Rodrigues, Bernardo Schappo e Ericson; Patrick Brey, Carlos Manuel, Gustavo Bochecha e Sabit Abdulai (João Costa); Victor Andrade (Bruno Marques), Alexandre Jesus (Luquinha) e Toró (Alex Sandro). Técnico: Márcio Zanardi.

GOL - Patrick Brey, aos 47 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dentinho, Madison, Paulinho e Wallace (Brusque). Raphael Rodrigues (Botafogo-SP).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).