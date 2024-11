Ayrton Senna tem voz usada em álbum de Alok, Vintage Culture e mais 31 artistas

O álbum 'Senna Driven' foi lançado nesta sexta-feira, 1º, assinado por 33 DJs e produtores da cena eletrônica, junto de Ayrton Senna. A produção é uma homenagem ao piloto, que consta nos créditos do disco, 30 anos após sua morte, graças a trechos de gravações da sua voz cedidos pela família.

O lançamento ocorre no primeiro dia do GP de São Paulo, que ocorre no Autódromo de Interlagos até domingo. A produção é assinada por grandes nomes, como Alok, Meduza, Vintage Culture, Maz, Antdot, entre outros, que somam 13 nacionalidades diferentes. São 21 faixas no projeto que é resultado de uma parceria entre a marca Senna, Bulldozer e Universal Music Brasil.

A dupla de DJs brasileiros Maz e Antdot assina "Emotions", número 15 do álbum. Nesta faixa, a ideia foi criar um ambiente de adrenalina e perseverança. "Somos feitos de emoções. Estamos todos procurando por uma forma de sentir. A questão é como experienciamos essas emoções", diz a gravação de Senna na música.

Maz e Antdot tocaram a homenagem pela primeira vez na última edição do Rock in Rio, realizada em setembro. A dupla se apresentou no palco New Dance Order, destinado à música eletrônica. "Sentimos que a família Senna ficou bem feliz com o resultado final e isso nos deixou super empolgados para este lançamento. É muito gratificante participar de um projeto tão importante que vai ficar marcado na história da família", afirma Antdot.

O GP de São Paulo é marcado por homenagens ao piloto, que morreu durante o GP de San Marino em 1994. O GP vai colocar o histórico carro MP4/5B da McLaren, de cores branca e vermelha, na pista de Interlagos. Quem vai conduzir o veículo será Lewis Hamilton.

"Somos fãs do Senna como atleta, mas, principalmente, como pessoa. Ele inspirou muitas pessoas e ainda segue fazendo isso", conta Maz.

Na tarde desta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, o Oscar Piastri, da McLaren, anotou o tempo de 1min08s899 e vai partir do primeiro lugar na corrida sprint, no sábado. Lando Norris, seu parceiro de equipe, fará companhia na primeira fila, seguido de Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull.

A corrida sprint do GP de São Paulo está agendada para este sábado, às 11h (de Brasília). Mais tarde, às 15h, serão definidas as posições de largada para a corrida principal, que acontece no domingo, às 14h.