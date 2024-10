Avaí se reencontra com a vitória e complica o Vila Nova na briga pelo G-4 da Série B

Depois de seis jogos, o Avaí se reencontrou com o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Abrindo a 34ª rodada, o time catarinense superou o Vila Nova, por 3 a 0, nesta sexta-feira, na Ressacada. O resultado complicou a vida dos goianos em relação ao acesso. Hygor, com dois gols, foi o destaque do duelo.

A última vitória do Avaí havia sido na 27ª rodada, diante do Ituano, por 2 a 0. O jejum tirou o time da briga pelo acesso, ocupando a 11ª colocação, com 46 pontos. Já o Vila Nova segue oscilando e estacionou com 52 pontos, em quinto lugar, e pode ver a distância de quatro pontos para o G-4 aumentar ao fim da rodada. Foi a primeira derrota do time goiano sob o comando do técnico Thiago Carvalho.

O duelo começou morno, com as duas equipes pouco empenhadas no ataque. Em ritmo lento, o Avaí tinha uma leve vantagem na posse de bola e encontrava os espaços com mais facilidade. Quando subiu o tom, conseguiu abrir o placar. Zé Ricardo recebeu na direita e chutou cruzado. A bola percorreu toda a pequena área até Hygor empurrar para as redes, aos 14 minutos.

O gol deixou os donos da casa animados. Pottker e Gaspar experimentaram de longe e assustaram o goleiro adversário. O Vila Nova não oferecia perigo e tão pouco ensaiava uma reação. Se impondo, o Avaí ampliou, aos 29. Após cobrança de escanteio, Tiago subiu no meio da defesa e cabeceou no contrapé de Dênis Júnior. A reta final foi de ritmo lento, com o time catarinense administrando a vitória parcial.

Na volta do intervalo, o Avaí manteve a superioridade e logo com dois minutos fez o terceiro. Em jogada parecida ao primeiro gol, Mário Sérgio bateu cruzado e Hygor desviou de carrinho para fazer seu segundo gol na partida. O gol jogou um balde de água fria no Vila Nova, que voltou sem alteração, mas depois do gol, o técnico Thiago Carvalho fez quatro de uma vez.

As mudanças não surtiram efeito e o time goiano não conseguia trocar passes, mesmo tendo mais posse de bola, sofria com os contra-ataques do dos donos da casa. A fim de administrar o tempo, o time catarinense foi diminuindo o ritmo e valorizando a posse da bola. Na reta final, com o Vila Nova já conformado, o Avaí segurou a bola no ataque e aguardou o apito final para comemorar os três pontos.

O Avaí volta a campo no domingo (dia 3), quando visita o Ceará, às 18h30, na Arena Castelão, na capital cearense. Já o Vila Nova atua no sábado (dia 2), diante do Santos, às 16h30, na Vila Belmiro, no litoral paulista.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 3 X 0 VILA NOVA

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Tiago, Jonathan Costa e Mário Sérgio; Zé Ricardo (Willian Maranhão), Rodrigo Santos (Judson), Giovanni (Andrey) e Gaspar; Hygor (Vagner Love) e William Pottker (Pedrinho). Técnico: Enderson Moreira.

VILA NOVA - Dênis Júnior; Alex Silva (Apodi), Vanderley, Jemmes e Rhuan; Cristiano, Igor Henrique (João Lucas) e Emerson Urso (Vitor Graziani); Alesson, Henrique Almeida (Deni Júnior) e Júnior Todinho (Gabriel Silva). Técnico: Thiago Carvalho.

GOLS - Hygor, aos 14, Tiago, aos 29 minutos do primeiro tempo. Hygor, aos dois minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Santos e Tiago (Avaí); Igor Henrique e Cristiano (Vila Nova).

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA - R$ 67.170,00.

PÚBLICO - 3.275 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).