Djokovic desiste do Masters de Paris e pode ficar fora do ATP Finals

Atual campeão e dono de sete conquistas do Masters 1000 de Paris, o sérvio Novak Djokovic anunciou, nesta quarta-feira, que não competirá no torneio francês neste ano, que terá início na próxima semana.

"Infelizmente não jogarei no Masters de Paris este ano. Peço desculpas a todos que esperavam me ver jogar lá", afirmou Djokovic em suas redes sociais, sem explicar o motivo da desistência. "Tenho ótimas lembranças de ter conquistado sete títulos lá e espero estar de volta no próximo ano."

A decisão de Djokovic pode comprometer suas chances de disputar o ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas da temporada, em Turim, na Itália, entre 10 e 17 de novembro.

O sérvio ocupa, atualmente, o sexto lugar na corrida. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Daniil Medvedev, que estão nas quatro primeiras posições, já asseguraram vaga no torneio que encerra a temporada.

Djokovic soma 3.910 pontos, apenas 505 à frente de Alex de Minaur, atualmente o primeiro tenista fora da classificação. Além do australiano, Casper Ruud e Andrey Rublev, que estão logo atrás do sérvio na corrida, disputarão torneios nas próximas duas semanas.

Atual bicampeão do ATP Finals, Djokovic é recordista de títulos da competição, com sete conquistas em 16 participações. Em presenças, o tenista de 37 anos só é superado por Roger Federer (18) e Rafael Nadal (17).