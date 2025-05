Mbappé marca dois gols, Real vence Celta de Vigo por 3 a 2 e mantém pressão sobre o Barça

O Real dominou a primeira hora de jogo, quando Arda Guler abriu o placar logo após a meia hora, cobrando um escanteio curto para uma tabela com Lucas Vazquez antes de despachar um excelente chute de pé esquerdo em um ângulo apertado, passando por um espaço entre os defensores.

Mbappé dobrou a vantagem do Real seis minutos depois, com um passe longo de Jude Bellingham que liberou o francês, que correu pela metade do campo adversário e chutou de pé direito da entrada da área para o gol.

O passe em profundidade de Guler preparou o segundo gol de Mbappé aos três minutos do segundo tempo, com o jogador de 26 anos acertando o canto inferior direito para marcar seu 24º gol no campeonato nesta temporada. Um a menos que Robert Lewandowski, do Barcelona, que lidera a tabela de artilheiros.

CELTA VIGO REBATIDA

Mas o Celta de Vigo, que perdeu apenas dois dos 11 jogos anteriores do campeonato e quase marcou no início com duas chances de Marcos Alonso, não estava disposto a desistir.

Os visitantes começaram a reagir com seu primeiro gol aos 69 minutos, com Javi Rodriguez punindo a defesa do Real por não conseguir afastar a tentativa de Sotelo de escanteio com uma finalização de curta distância.