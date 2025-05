Caio Bonfim e Viviane Lyra sobem ao pódio no Circuito Mundial de marcha atlética

O Brasil comemorou duas medalhas na prova de 20 km da etapa de Varsóvia, na Polônia, do Circuito Mundial de marcha atlética. No masculino, Caio Bonfim subiu ao pódio na segunda colocação para levar a prata, enquanto, no feminino, Viviane Lyra faturou o bronze.

Medalhista olímpico, Caio Bonfim fechou a prova masculina com o tempo de 1h21min34. Dois japoneses completaram o pódio da competição. Toshikazu Yamanishi levou o ouro. Kazuki Takahashi ganhou o bronze.

"Estou muito feliz com a medalha de prata. Perdemos para o recordista mundial, numa prova difícil, com muito vento. Há uma semana tive influenza e foi muita luta para recuperar o corpo e chegar aqui pronto para competir. Estou muito orgulhoso com o resultado, por conseguir performar. E agora estou voltando para o Brasil para continuar o trabalho", disse Caio Bonfim, líder do ranking mundial da modalidade.