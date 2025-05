Cruzeiro vira sobre o Campinas, vence 8ª Superliga e levanta 5º troféu da temporada

Filipe Ferraz manteve Vaccari como titular no lugar de Douglas Souza. E o segundo set começou com muitos erros campineiros e vantagem aberta pelo Sada Cruzeiro: 5 a 1 e na sequência 8 a 2 e 11 a 4. Um esboço de reação paulista teve o block como protagonista, fazendo a diferença cair para três: 14 a 11. Quando ela chegou a apenas um, Wallace, com apenas 25% de aproveitamento ofensivo, deixou a quadra para o lugar de Oppenkoski. E o oposto reserva, decisivo na final do último Sul-Americano, virou bolas importantes para ajudar os mineiros no empate na decisão pela diferença mínima: 25 a 23.

O terceiro set seguiu o roteiro esperado antes de a final começar: equilíbrio, tensão, provocação, reclamação com a arbitragem, cartões amarelos? Os times ficaram próximo no placar até o 20º ponto, quando o Sada Cruzeiro abriu frente (23-20) em passagem de Otávio pelo saque. O Vôlei Renata voltou a encostar, mas não evitou a virada da partida, com outro 25-23.

O saque foi decisivo para o Sada Cruzeiro abrir frente na quarta parcial e ter tranquilidade para evitar o tie-break e se vingar do Vôlei Renata, que havia saído vencedor dos dois confrontos anteriores nesta Superliga, além de ter eliminado o time celeste na Superliga passada.

Os centrais Lucão e Otávio foram destaques na virada, com 14 e 11 pontos, respectivamente, com aproveitamento ofensivo na casa dos 70%. Vaccari e Oppenkoski, que vieram do banco, colaboraram com mais 12 pontos cada. Pelo Vôlei Renata, o argentino Bruno Lima liderou a equipe com 15.

Sada Cruzeiro: Matheus Brasília, Wallace, Rodriguinho, Douglas Souza, Otávio, Lucão e Alê (líbero). Entraram: Vaccari, Rodrigo Ribeiro, Oppenkoski, Cledenilson. Técnico: Filipe Ferraz.

Vôlei Renata: Bruninho, Bruno Lima, Adriano, Maurício Borges, Léo, Judson e Lukinha (líbero). Entraram: Bandini. Cristiano, Davy. Técnico: Horacio Dileo.