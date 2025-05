Cruzeiro supera Vôlei Renata e amplia hegemonia com nono título da Superliga masculina

Os papéis se inverteram no segundo set, no qual o Cruzeiro se manteve à frente do placar do início ao fim da disputa. Não conseguiu exibir o mesmo domínio apresentado pelo Vôlei Renata na primeira etapa e viu a vantagem diminuir para apenas um ponto em alguns momentos, porém deslanchou no fim e fez 25/23 para empatar o duelo em 1 a 1.

No terceiro set, o combate foi equilibrado desde o começo. O Cruzeiro esteve em vantagem por mais tempo, porém deixou o Campinas empatar em muitas oportunidades e chegou a sofrer a virada. Com Oppenkoski, Gabriel Leão e Gabriel Vaccari em manhã inspirada, os cruzeirenses fecharam em 25/23 quando Lucão fez o ponto final para ficar a um set do título.

Apesar da força demonstrada pelo Vôlei Renata, a equipe mineira foi muito mais consistente durante a maior parte da partida e isso se traduziu no set derradeiro, vencido por 25/21 pelos cruzeirenses.