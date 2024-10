Ídolo do Corinthians, Paulinho anuncia jogo de despedida: 'Saudade e gratidão'

Com uma passagem vitoriosa com a camisa corintiana e duas Copas do Mundo no currículo, o volante Paulinho resolveu encerrar o seu ciclo com um jogo festivo. O jogador usou as redes sociais para divulgar a realização da partida e convocar a torcida.

"Com um misto de saudade e gratidão, CONVIDO A TODOS para estarem presentes no meu jogo de "despedida" dos gramados como jogador de futebol", diz o texto que abre a postagem feita pelo atleta.

A data e o local já estão definidos. O encontro vai acontecer no dia 21 de dezembro, no estádio do Canindé, às 9h30. Nesta partida, ele espera reunir companheiros que estiveram presentes ao longo de sua trajetória. O valor arrecadado será revertido em um Natal solidário.