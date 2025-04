Com dois a mais, Criciúma goleia Athletic e conquista a primeira vitória na Série B

Até que aos 42 da etapa final, Jhonata Robert fechou a conta. O atleta pegou a sobra e concluiu para as redes.

CRB vence Volta Redonda e assume a liderança da Série B

Também pela terceira rodada da Série B, o CRB recebeu o Volta Redonda no Estádio Rei Pelé e venceu por 1 a 0, com gol de Breno Herculano.

Com o triunfo, o CRB seguiu com 100% de aproveitamento na competição e assumiu a ponta, agora com nove pontos. O Volta Redonda, por sua vez, continuou em último, sem pontos conquistados.

Com um a menos, Botafogo-SP empata com Remo e segue sem vencer

Fechando a rodada da Série B, o Botafogo-SP recebeu o Remo no Estádio Santa Cruz e empatou por 2 a 2, com um jogador a menos desde os 44 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Rafael Enrique. Os gols dos mandantes foram marcados por Jefferson Nem e Alejo Martín, enquanto Pedro Rocha e Giovanni Pavani deixaram tudo igual.