No fim, Goiás cede empate ao Vila Nova e perde chance de se manter 100% na Série B

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela terceira rodada da Série B, o Goiás recebeu o Vila Nova no Estádio Serra Dourada, empatou por 2 a 2 e desperdiçou a oportunidade de se manter 100%. Arthur Caíke e Messias balançaram as redes para os mandantes, enquanto Labandeira e Arilson igualaram para a equipe visitante.

Com o resultado, o Goiás chegou aos sete pontos, na segunda colocação da tabela, mas perdeu o 100% de aproveitamento na competição, uma vez que havia vencido as duas primeiras rodadas (Amazonas, Operário-PR). Do outro lado, o Vila Nova alcançou quatro somados, na décima posição.

O Goiás retorna aos gramados no próximo domingo, às 20h (de Brasília), quando visita o América-MG, no Independência. No mesmo dia, mas às 16h, o Vila Nova recebe o Botafogo-SP, no Estádio Rei Pelé. Ambos os duelos serão válidos pela quarta rodada do Brasileirão.