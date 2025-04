Dorival Júnior é o plano A da diretoria do Corinthians para substituir Ramón Díaz

Dorival Júnior acumula passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, São Paulo, Santos e Flamengo. No Rubro-Negro, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Já no Tricolor, conquistou a Copa do Brasil em 2023, título inédito na galeria do clube.

Seu último trabalho como treinador foi na Seleção Brasileira. Dorival assumiu a Canarinho após a demissão de Fernando Diniz. Em 16 jogos no comando do Brasil, foram sete vitórias, sete empates e duas derrotas, totalizando 58,3% de aproveitamento.