Flamengo confirma edema muscular, e Alex Sandro deve perder clássico contra o Vasco

Nesta quinta-feira, o Flamengo informou, através de nota oficial, que Alex Sandro sofreu um edema na região posterior da coxa esquerda durante a goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e pode desfalcar o Rubro-Negro no clássico contra o Vasco.

"O lateral-esquerdo Alex Sandro, substituído no segundo tempo da partida entre Flamengo e Juventude, realizada na última quarta-feira (16), devido a dores musculares, realizou exame de imagem nesta quinta-feira (17). O resultado apontou apenas um edema muscular na região posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube", declarou o Flamengo.

Após sentir dores, o lateral esquerdo pediu para sair ainda no primeiro tempo do embate, aos 37 minutos, quando foi substituído por Ayrton Lucas.