Campeão do Mundial de Clubes, Raí exalta novo formato da competição e destaca crescimento do futebol sul-americano

Nesta quinta-feira, Raí, ídolo do São Paulo e diversas vezes convocado para a Seleção Brasileira, compartilhou suas impressões sobre o novo formato do Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos. Em entrevista à FIFA, o ex-jogador destacou a importância da competição e o crescimento do futebol sul-americano no cenário internacional.

"Esse Mundial de Clubes com certeza será algo que torcedores e clubes vão querer muito conquistar. A tendência no Brasil é que comecemos a nos desenvolver ainda mais, e vemos países que estão se tornando cada vez mais fortes em outros continentes, que vão investir cada vez mais no futebol. Em relação à Europa, já vemos algumas surpresas, confrontos entre clubes de diferentes continentes que começam a causar surpresas. Então, acredito que o Mundial de Clubes chega em um momento em que esse equilíbrio entre os continentes está começando a ficar mais interessante do que nunca", afirmou.

Duas vezes campeão Mundial (ainda no formato antigo), ambas pelo Tricolor paulista, Raí também comentou sobre os investimentos recentes no futebol brasileiro e destacou a competitividade crescente entre os clubes: "Acho que está começando a haver investimentos (no Brasil). Há uns 10 ou 20 anos, por exemplo, mal havia competitividade, mas agora temos grandes equipes como Botafogo, Palmeiras, Flamengo. E estou falando apenas do Brasil. Também há alguns na Argentina", continuou.