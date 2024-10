Manchester United corta gastos e dispensa Alex Ferguson de cargo

O corte de gastos que afeta a gestão do Manchester United atingiu até a lenda Alex Ferguson nesta semana. O ex-treinador e ídolo do time inglês foi dispensado do seu cargo simbólico de "embaixador" do clube. Ele ocupava a função desde 2013, ano em que deixou o comando da equipe e no qual o time levantou seu último título do Campeonato Inglês.

A saída ainda não foi anunciada publicamente pelo United, mas foi confirmada pela agência de notícias The Associated Press. De acordo com apuração da AP, o fim do vínculo de Ferguson com o clube foi decidido de forma amigável e que o ex-treinador "será sempre bem-vindo no Old Trafford".

A decisão pelo fim do contrato com Ferguson teria como fundamento o corte de gastos que vem sendo promovido no clube desde que o bilionário inglês Jim Ratcliffe comprou parte do United em fevereiro deste ano.