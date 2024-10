Kane se apresenta à seleção da Inglaterra após se machucar em partida do Bayern

Apesar de sentir dores durante partida do Bayern de Munique no domingo, Harry Kane se apresentou à seleção da Inglaterra nesta segunda-feira para jogos da Liga das Nações da Uefa, nos próximos dias. De acordo com a equipe inglesa, o atacante está sendo avaliado pelo departamento médico.

Kane deixou mais cedo a partida do Bayern contra o Eintracht Frankfurt, no domingo. Ele foi substituído aos 27 minutos do segundo tempo em razão de dores musculares na coxa direita. Ainda no banco de reservas, ele recebeu cuidados especiais do clube alemão - a partida terminou em 3 a 3.

De acordo com o clube alemão, Kane passou por testes assim que desembarcou na concentração inglesa nesta segunda, vindo diretamente da cidade de Frankfurt. "Harry Kane, que foi substituído durante o jogo, viajou diretamente de Frankfurt para o CT da Inglaterra, onde foi examinado pela equipe médica da FA. Um diagnóstico mais preciso ainda está pendente", informou o Bayern, em comunicado.

A lesão e possível escalação de Kane nos jogos da Inglaterra preocupam o Bayern porque Kane vem sendo decisivo para o time neste início de temporada europeia. Ele é um dos artilheiros do Campeonato Alemão, com cinco gols, atrás apenas dos oito de Omar Marmoush, justamente do Eintracht. E lidera nas assistências, na competição, com cinco.

Na liga B da Liga das Nações, o time inglês enfrentará a Grécia na quinta-feira, em casa. E vai visitar a Finlândia no domingo.