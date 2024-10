Exército e triatlo: quem é Marco Antônio La Porta, novo presidente do COB

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) terá um novo presidente a partir de 15 de janeiro. Marco Antônio La Porta, de 57 anos, foi eleito nesta quinta-feira na Assembleia Geral da entidade. O dirigente esportivo tem história no triatlo, fez boa parte de sua trajetória no Exército e acumula experiência como gestor, tendo sido vice do próprio Paulo Wanderley, seu adversário neste pleito, na eleição de 220.

La Porta e sua vice, Yane Marques, vão comandar o COB no ciclo olímpico dos Jogos de Los Angeles-2028. Yane foi medalhista de bronze no pentatlo moderno na Olimpíada de Londres-2012. No último ciclo olímpico, foi a presidente do Comitê de Atletas do COB, a CACOB. Ambos se desvincularam da atual gestão no início do ano para poderem se candidatar, no mês passado.

A trajetória esportiva de La Porta tem ligação direta com sua história de três décadas no Exército Brasileiro. Ele se formou em Ciências Militares na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) na década de 80. Alcançou a patente de coronel e atualmente está na reserva. Ao mesmo tempo, buscou uma formação esportiva, com bacharelado em Educação Física na própria escola do Exército.