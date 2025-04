Santos acerta com Cleber Xavier e dará primeira oportunidade a ex-auxiliar de Tite

O Santos dará a Cleber Xavier a primeira oportunidade como treinador. O ex-auxiliar de Tite, que se separou do técnico depois de 24 anos, acertou com o clube paulista para ser o substituto de Pedro Caixinha, demitido há duas semanas. Ele é esperado nesta terça-feira para assinar contrato.

Cleber se separou de Tite no fim do ano passado. Ele revelou ao Estadão que havia tido conversas com três clubes, incluindo o Grêmio, nenhuma, no entanto, a ponto de evoluir para um acordo. Agora, terá a chance de iniciar seu primeiro trabalho como técnico.

O gaúcho de 61 anos levará profissionais que trabalharam com ele nos últimos anos na seleção brasileira e no Flamengo: Matheus Bacchi, filho de Tite, será o auxiliar, e Fábio Mahseredjian, o preparador físico. Vinícius Marques compõe também a nova comissão técnica do Santos. A informação foi divulgada primeiro pelo GE e confirmada pelo Estadão.