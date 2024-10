Maurício exalta Palmeiras e projeta reta final do Brasileiro: 'Briga acirrada'

A um ponto do líder Botafogo (57 a 56) e vindo de seis vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras espera manter a regularidade para as rodadas que restam, a fim de buscar o terceiro título seguido do torneio. Para o meio-campista Maurício, o time precisa manter essa regularidade para aumentar ainda mais suas chances de faturar o torneio nacional.

"Manter essa regularidade com vitórias é importante em qualquer grupo. Nos dá tranquilidade e confiança para os próximos jogos. Esta reta final (do Brasileiro) vai ser uma briga acirrada pelo topo, mas estamos treinando muito forte", comentou.

O Palmeiras vem de triunfos seguidos sobre São Paulo, Cuiabá, Athletico-PR, Criciúma, Vasco e Atlético-MG. Antes dessa sequência, o clube havia segurado um empate de 1 a 1 com o Flamengo no Rio, no dia 11 de agosto.